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9 апреля Понедельник

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В Башкирии смертность среди трудоспособного населения снизилась на 9%

ОБЩЕСТВО

В Башкирии смертность среди трудоспособного населения снизилась на 9% Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии смертность среди трудоспособного населения снизилась на 9% Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане на 9% снизилась смертность людей в трудоспособном возрасте. Продолжительность жизни в республике по итогам 2017 года, составила 71,7 года. За последние три года рост составил 2,4%. Эти данные привел министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров, выступая на оперативном совещании в Правительстве РБ.

«Смертность от всех причин снизилась на 4%. В том числе, зарегистрировано снижение смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза, суицидов, также достигнут целевой показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий», — сообщил глава ведомства.

В частности отмечено, что снижение смертности от болезней системы кровообращения на протяжении последних пяти лет связано с отлаженной работой сосудистых центров и внедрением Модульной программы сохранения здоровья в РБ. Программа охватывает все возрастные группы населения: дошкольный, школьный, трудоспособный и пенсионный. Целью Программы является поэтапное внедрение модульной системы сохранения здоровья населения в течение жизни, совершенствование системы профилактики социально-значимых заболеваний, сохранение и укрепление физического, психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни.

К 2030 году продолжительность жизни в регионе должна вырасти до 76 лет.

Теги: здравоохранение
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