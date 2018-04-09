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9 апреля Понедельник

Уфа   °

В Уфе из торгового комплекса «Семья» эвакуировали более 2300 человек

ОБЩЕСТВО

В Уфе из торгового комплекса «Семья» эвакуировали более 2300 человек Фото: сайт ГУ МЧС России по РБ

В Уфе из торгового комплекса «Семья» эвакуировали более 2300 человек Фото: сайт ГУ МЧС России по РБ

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе продолжаются тренировочные эвакуации. 9 апреля местом проведения очередных учений стал торгово-развлекательный комплекс «Семья». По информации пресс-службы МБУ УПО Уфы, местом, где произошло условное возгорание, был выбран фуд-корт на втором этаже комплекса. Заметивший «возгорание» работник включил ручной пожарный извещатель и привел в действие пожарную сигнализацию, которая и послужила сигналом к началу активных действий.

В течение нескольких секунд охрана и персонал комплекса начали помогать посетителям направляться к эвакуационным выходам, которых в здании насчитывается порядка 16. Добровольная дружина пожарных проложила рукавные линии до очага возгорания и приготовила другие средства первичного пожаротушения. Полная эвакуация комплекса заняла больше шести минут. За это время здание смогли покинуть более 2300 человек.

«По результатам эвакуации был проведен подробный анализ с администрацией комплекса, на котором огнеборцы выделили моменты, требующие дополнительной отработки, и определили план мероприятий по профилактике пожаров на предстоящий период», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», в этом торговом центре 2 апреля отец с четырехлетним сыном оказались в ловушке. Тогда в ТРК заверили, что в ближайшее время техническая служба комплекса проверит автоматические двери пожарных выходов, в эвакуационных проходах будет дополнительно размещена информация о телефоне дежурного администратора ТРК. Двери эвакуационных выходов будут оборудованы кнопками для открывания их вручную изнутри.

Теги: торговые центры, проверки, МЧС
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