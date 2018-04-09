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В Башкирии эксперты ОНФ не обнаружили паспортов детских площадок

ОБЩЕСТВО

В Башкирии эксперты ОНФ не обнаружили паспортов детских площадок Фото: Олег Яровиков

В Башкирии эксперты ОНФ не обнаружили паспортов детских площадок Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане эксперты ОНФ не обнаружили паспортов спортивных и детских площадок. Общественники проверяют в регионах содержание объектов, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В Центр мониторинга ОНФ поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных использованием и содержанием благоустроенных в 2017 году дворов и установленных спортивных и детских площадок. Активисты обнаружили, что во многих муниципалитетах отсутствуют паспорта объектов. Это делает небезопасным использование таких объектов, а также снимает ответственность с изготовителей.

Помимо Башкортостана, эксперты ОНФ не обнаружили паспортов объектов в республиках Саха (Якутия), Тыва, Ивановской, Тверской, Воронежской, Самарской, Сахалинской, Орловской областях, Пермском крае и десятке других регионов страны.

Паспорт объекта — это документ, содержащий сведения о гарантии на благоустроенный объект, его основные параметры и характеристики, а также сведения о сертификации и утилизации объекта. В состав паспорта входят рекомендации по техническому обслуживанию. Кроме того, ГОСТ устанавливает порядок обслуживания площадок, который должен соблюдаться независимо от того, что прописано в паспорте.

«Обязателен и ежегодный осмотр детских площадок, результаты которого фиксируются в специальном акте. Вся документация на оборудование площадки, включая паспорт, графики проведения осмотров, журналы и акты, должна храниться у владельца данной площадки. В противном случае эти объекты фактически оказываются бесхозными. Кроме того, все детские площадки должны быть оснащены информационными табличками, где указываются правила пользования, номера телефонов Службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, куда следует сообщать о поломке или неисправности оборудования», — сообщила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра Народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Как пояснил ответственный за реализацию федерального партийного проекта «Городская среда» в республике Радик Гареев, в 2017 году в Башкортостане было благоустроено 416 дворовых и 37 общественных территорий в 23 муниципальных образованиях.

«В рамках проекта были приобретены и установлены 199 детских площадок. Основными заказчиками обустройства этих объектов являются администрации муниципальных образований, — сообщил координатор проекта. — Приобретение этого оборудования проходило с соблюдением следующих требований: наличие сертификата качества на приобретаемое оборудование и предусматриваемый договором гарантийный срок не менее трех лет. Также к числу основных требований к таким объектам относится принятие управляющими компаниями на содержание детских и спортивных площадок вместе с придомовой территорией».

По словам Радика Гареева, в срок до 1 июня 2018 года будет проведен мониторинг качества благоустроенных объектов 2017 года после зимнего сезона, в том числе детских и спортивных площадок. В случае необходимости будут организованы выезды групп контроля с участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики и общественных организаций.

В ближайшее время Народный фронт проведет всероссийский мониторинг, в рамках которого проверит наличие паспортов и другой необходимой документации у всех благоустроенных объектов.

Теги: ОНФ, безопасность детей
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