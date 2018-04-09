Следователи разыскивают уфимскую пятилетнюю девочку по всей России Фото: пресс-служба СКР по РБ Следователи разыскивают уфимскую пятилетнюю девочку по всей России Фото: пресс-служба СКР по РБ

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следователи продолжают поиски пятилетней девочки, которую отец забрал у бывшей супруги. Как сообщалось ранее, в республиканский Следственный комитет обратилась жительница Уфы с заявлением о похищении отцом ее пятилетней дочери. Возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство».

В пресс-службе ведомства рассказали, что поиски ребенка ведутся по всей России, так как не исключается, что мужчина с дочерью покинули пределы Башкортостана. В следственные управления регионов страны, для содействия в розыскных мероприятиях, будут направлены соответствующие поручения. К поискам девочки привлечены правоохранительные органы и общественность.

Приметы девочки: на вид пять-шесть лет, рост около 110 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, прямой нос, средние губы. Девочка постоянно покашливает (нервное). Ребенок был одет в серое спортивное трико с белыми широкими лампасами по бокам, голубые носочки и сиреневую кофту с длинными рукавами с изображением городского пейзажа спереди. Одежда по виду маловата.

Всем, кто располагает какими-либо данными о случившемся: о лицах, причастных к совершению преступления, местонахождении ребенка, используемой похитителями машине, следует сообщить информацию по телефонам: (347) 272-11-56, (347) 251-75-07 (дежурный следователь) или по номеру «02».

Как информировало агентство «Башинформ», мужчина не лишен родительских прав. Дело в том, что есть решение суда об определении места жительства девочки, по которому она должна проживать вместе с матерью, а не с отцом. Вопреки решению суда, бывший супруг уфимки с сообщниками забрали ребенка из квартиры дома по улице Софьи Перовской в Кировском районе. Мужчины скрылись вместе с малышкой в неизвестном направлении.

Известно, что супруги расстались несколько лет назад. Именно после развода между ними началась своего рода борьба за девочку. Со слов источника, бывшие муж и жена давно друг на друга пишут заявления. Ранее отец на длительное время уже отрывал дочку от матери, но тогда стражам порядка удалось отыскать ребенка и вернуть женщине.