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В Госдуме предложили создать детский интернет-портал «Школа безопасности»

ПОЛИТИКА

В Госдуме предложили создать детский интернет-портал «Школа безопасности» Фото: ИА «Башинформ»

В Госдуме предложили создать детский интернет-портал «Школа безопасности» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Государственной Думе предложили создать интернет-портал для обучения детей навыкам безопасного поведения. С такой инициативой выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая во время заседания рабочей группы по информационной безопасности. Она также предложила определить уполномоченный орган, отвечающий за безопасность игрушек для детей, сообщается на сайте нижней палаты Федерального Собрания.

«Предлагаю создать единую федеральную интернет-площадку по вопросам безопасности жизнедеятельности детей «Школа безопасности», а также мобильное приложение к учебникам по «Окружающему миру» для начального образования и ОБЖ для основного и среднего общего образования», — сказала депутат.

Заместитель председателя Государственной Думы считает, что на этом портале должен быть «позитивный познавательно-образовательный контент для детей и родителей, имеющий особое значение в процессе формирования знаний и навыков безопасного поведения и практической помощи в защите жизни и здоровья ребенка». Она также отметила, что структура «Школы безопасности» должна учитывать все особенности местности, в которой проживает ребенок, в том числе климатические, инфраструктурные.

Ирина Яровая сообщила, что направила на имя заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец запрос с предложением проработать вопрос о создании открытых образовательных ресурсов в интернете, «разработка которых, возможно, была бы эффективной через межведомственное взаимодействие».

Парламентарий предложила определить уполномоченный орган, отвечающий за безопасность игрушек для детей.

«Должен быть определен уполномоченный орган, отвечающий за безопасность детских игр и игрушек, и разработан порядок психолого-педагогической экспертизы, как того требует федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка», — сказала заместитель председателя ГД.

Она подчеркнула, что «любая игрушка, игра, игровое сооружение — это такой же источник информации, воспитания, обучения, формирования определенной модели поведения, поведенческих основ, эстетического вкуса. Это прямое влияние на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие ребенка».

Теги: безопасность детей, Госдума
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