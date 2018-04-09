Фонд «Здоровье» и ОНФ объявляют фотоконкурс «Моя поликлиника (мой ФАП)» Фото: Олег Яровиков Фонд «Здоровье» и ОНФ объявляют фотоконкурс «Моя поликлиника (мой ФАП)» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» и Народный фронт объявляют о начале фотоконкурса «Моя поликлиника (мой ФАП)». Его цель — привлечь внимание к состоянию организаций, в которых оказывают первичную медпомощь. Стать участником конкурса может любой совершеннолетний россиянин. Для этого надо прислать фотографии, по которым можно судить о внешнем состоянии, укомплектованности поликлиники, амбулатории или фельдшерско-акушерского пункта и уровне оказания помощи в них, сообщили в Центральном штабе ОНФ.

«Чего мы хотим от медорганизации, куда обращаемся за помощью? Чтобы она располагалась недалеко от дома, чтобы можно было спокойно записаться на прием и не сидеть потом в очередях. Чтобы нас принимали грамотные специалисты и можно было пройти обследование или назначенные врачом процедуры на современном оборудовании. А как обстоят дела в реальности именно в вашей поликлинике или ФАПе? Это мы и хотим выяснить, объявляя наш фотоконкурс. Мы ждем снимки с вопиющими примерами — очереди, антисанитарные условия, аварийное состояние помещений, устаревшее оборудование, нераспакованные коробки с техникой, отсутствие пандусов и других элементов доступной среды, слабая организация работы персонала, нехватки специалистов. И с большим удовольствием посмотрим на фотографии медорганизаций, находящихся в отличном состоянии, и опыт работы которых стоит распространить среди коллег», — пояснил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Организаторы конкурса будут принимать работы до 30 сентября 2018 года. Подробнее о подаче заявки можно узнать здесь.

С 1 по 21 октября жюри подведет предварительные итоги и отберет порядка 50 самых ярких работ. После этого до 31 октября будет проходить онлайн-голосование на сайте и в соцсетях Фонда «Здоровье», на страницах фотоконкурса в соцсетях. Пользователи соцсетей, подписчики и члены жюри определят шесть лучших работ.

В ноябре будут объявлены итоги конкурса. Победителей ждут призы и подарки.

В послании Федеральному Собранию Президент России заявил о необходимости обеспечить доступность медпомощи в населенных пунктах, где проживают до 2000 человек. При этом Владимир Путин попросил ОНФ быть на связи с гражданами и вести мониторинг ситуации на местах. Для того чтобы проконтролировать исполнение этого поручения, ОНФ создаст «Народную карту доступности медпомощи». Благодаря этому ресурсу люди в том числе смогут рассказать о том, какие существуют проблемы оказания медицинских услуг, существуют ли потребности в создании новых медпунктов и есть ли нарушения в закупках при строительстве капитальных объектов.