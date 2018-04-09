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Жительница Башкирии после смерти мужа в одиночку растит пятерых приемных детей

ОБЩЕСТВО

Жительница Башкирии после смерти мужа в одиночку растит пятерых приемных детей Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

Жительница Башкирии после смерти мужа в одиночку растит пятерых приемных детей Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Благоварского района Башкортостана после смерти супруга одна воспитывает пятерых приемных детей. Педагог с 15-летним стажем Диля Махутова — любимая учительница для школьников села Пришиб. По информации ГТРК «Башкортостан», несколько лет назад она вместе с мужем и дочкой решили взять под опеку детей — их семья увеличилась на пять человек.

Сегодня дети главные помощники женщины, у каждого есть свои обязанности по дому. Трудиться на общее благо семьи их приучил отец Бахыт. Так они и жили дружно и счастливо, пока два года назад главы семейства не стало.

Теперь женщине с детьми приходится непросто, особенно, когда нужно куда-нибудь выезжать. Трудности заключаются в том, что их дом находится на окраине села: дорога до остановки школьного автобуса — почти два километра и, обычно, размыта. Но если добраться до учреждения образования еще можно, то выбраться куда-то подальше — процесс весьма трудоемкий. У женщины нет автомобиля, поэтому ей только и остается, что рассчитывать на помощь добрых людей.

К тому же младший сын из-за инвалидности постоянно должен проходить медобследование в селе Языково. Туда автобус ходит всего три раза в неделю. Если соседи выручить не могут, Диле Махутовой приходится ловить попутный транспорт. Многие проблемы бы решились, если бы у многодетной матери появился собственный автомобиль.

Теги: семья, дети
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