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В Башкирии ищут доноров костного мозга для 7-летней Сабины Ишанкуловой, больной раком крови

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ищут доноров костного мозга для 7-летней Сабины Ишанкуловой, больной раком крови

Фото: соцсети

В Башкирии ищут доноров костного мозга для 7-летней Сабины Ишанкуловой, больной раком крови

Фото: соцсети

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии ищут доноров костного мозга для 7-летней Сабины Ишанкуловой из Стерлитамака. У девочки острый лимфобластный лейкоз. Сейчас Сабина вместе с мамой находится на лечении в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Химиотерапия результатов не дала. Пациентке требуется трансплантация костного мозга.

Для спасения таких людей, как Сабина Ишанкулова, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора, в Уфе и Стерлитамаке пройдет донорская акция «Стань донором костного мозга — спаси жизнь!». Акцию организует Русфонд на средства гранта Президента РФ.

«Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ. Поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тысяч рублей, за рубежом — около 1,4 миллиона. Многим такие суммы не по карману — были случаи отказа от трансплантации. С 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров Русфонд строит Национальный регистр доноров костного мозга. Регистр назван именем Васи Перевощикова — обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. В настоящее время в объединенной базе зарегистрированы 79,5 тысячи потенциальных доноров. За пять пять лет благодаря российским донорам в нашей стране проведено уже 200 ТКМ», — рассказали в Русфонде.

Для того чтобы стать донором костного мозга, сначала необходимо сдать кровь на типирование. Это можно будет сделать с 14 по 25 апреля в лабораториях «Инвитро» в Уфе по адресам: ул. Вологодская, 34, ул. Ульяновых, 31, ул. Менделеева, 140/1, контактный телефон (347) 292-24-48, и в Стерлитамаке — ул. Мира, 57, ул. Коммунистическая, 75, телефон (347) 331-03-30.

Забор крови для определения набора генов, отвечающих за тканевую совместимость, не отличается от обычной донации крови. Если наборы генов потенциального донора и реципиента совпадут, с донором свяжутся, проведут медицинское обследование, еще раз попросят подтвердить желание и проведут саму процедуру двумя способами на выбор — непосредственно из костного мозга, проколов тазовую кость либо из периферической (венозной) крови.

За подробностями участия в акции можно обратиться к региональным координаторам: Динаре Нажиповой (8-937-831-61-95) и Олесе Барановой (8-917-449-55-51).

Теги: донорство, онкологические заболевания
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