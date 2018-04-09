Парламентариям Башкирии представят отчет о безопасности торговых комплексов Фото: МЧС Парламентариям Башкирии представят отчет о безопасности торговых комплексов Фото: МЧС

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На ближайшем заседании Госсобрания Башкортостана депутаты обсудят результаты проверок торговых центров республики. Парламентарии заслушают и обсудят информацию прокурора РБ о состоянии законности в регионе.

«Практику заслушивания прокурора мы начали год назад и намерены ее продолжать, — рассказал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Нам как законодателям необходимо иметь четкое представление о том, насколько эффективно исполняются принимаемые республиканским парламентом законы. Депутатам поступают обращения от избирателей с сообщениями о фактах нарушения либо неисполнения законов. Каждый такой случай требует детальной проработки, зачастую в контакте с представителями прокуратуры, для принятия эффективных решений».

Константин Толкачев подчеркнул, что в свете недавних трагических событий в Кемерово планируется также затронуть тему соответствия торговых центров требованиям пожарной безопасности и другим нормам.

«По всей стране, в том числе в нашей республике, прошли проверки подобных объектов с участием представителей прокуратуры. Думаю, избирателям будет небезынтересно ознакомиться с их результатами», — пояснил председатель Госсобрания РБ.