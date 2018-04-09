В Башкирии трехлетнему ребенку, страдающему редким заболеванием, отказали в выдаче необходимых лекарств Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии трехлетнему ребенку, страдающему редким заболеванием, отказали в выдаче необходимых лекарств Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура города Октябрьского организовала проверку по обращению местного жителя о нарушении прав его ребенка-инвалида. Выяснилось, что с рождения мальчик страдает редким нарушением иммунитета.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что сейчас трехлетнему ребенку требуется ежедневный прием иммуноглобулинов, но региональный Минздрав отказал в их льготном предоставлении, так как эти препараты не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Родителям малыша рекомендовали обратиться за помощью в благотворительные фонды.

Но законодательство не предполагает подобного ограничения перечня лекарств, необходимых больным, страдающим редкими заболеваниями. Поэтому прокуратура города обратилась в суд с требованиями бесперебойного обеспечения пациента необходимым препаратом. Октябрьский городской суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил их. Прокуратура держит на контроле исполнение решения суда.