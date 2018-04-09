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Новый выпуск журнала РАН посвящен исследованию грамматики башкирского языка

ОБЩЕСТВО

Новый выпуск журнала РАН посвящен исследованию грамматики башкирского языка

Фото: ИИЯЛ УФИЦ РАН

Новый выпуск журнала РАН посвящен исследованию грамматики башкирского языка

Фото: ИИЯЛ УФИЦ РАН

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Санкт-Петербурге вышел в свет новый выпуск журнала Российской академии наук «Acta Linguistica Petropolitana», в котором напечатаны труды Института лингвистических исследований РАН. Первая часть выпуска включает четырнадцать статей, посвященных исследованиям по грамматике башкирского языка. Статьи, изданные в этом разделе, стали результатом полевого изучения башкирского языка, организованного Институтом лингвистических исследований РАН (ИЛИ РАН). Полевые исследования проводились в двух деревнях Абзелиловского района Башкортостана — в Рахметово и Баимово, с 2011 года в течение нескольких лет. Руководителями экспедиции были сотрудники ИЛИ РАН Елена Перехвальская и Сергей Сай. Помощь в организации экспедиций была оказана научным руководителем Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН, доктором филологических наук, профессором, членом-корреспондентом АН РБ Фирдаус Хисамитдиновой.

К экспедициям в отдельные годы присоединялись исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета, Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, Московского государственного гуманитарного университета и Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. В результате этих исследований учеными были написаны ряд научных статей.

Авторы статей рассматривают факты башкирского языка сквозь призму типологических возможностей и закономерностей. Основной целью проекта было введение в оборот современной типологии материала башкирского языка. Цель исследований состояла также в том, чтобы уточнить и дополнить уже имеющиеся в грамматиках сведения с привлечением данных современной типологической теории, реального узуса в речи носителей башкирского языка, сообщили в ИИЯЛ УФИЦ РАН.

Теги: грамматика башкирского языка, научное издание
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