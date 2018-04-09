В Башкирии талыми водами подтопило семь приусадебных участков в деревне Марьевка Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ





В Башкирии талыми водами подтопило семь приусадебных участков в деревне Марьевка Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Стерлитамакского района Башкортостана 7 апреля в 20.48 поступила информация о подтоплении десяти придомовых территорий по улице Речной в деревне Марьевка. По информации пресс-службы регионального МЧС, на место выехали представители администраций Казадаевского сельского совета и Стерлитамакского района.

«Установлено, что произошло подтопление семи приусадебных участков талыми водами. В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве. — Силами администрации района проводятся работы по отводу воды через проложенную трубу диаметром 70 см. Дополнительно на месте работают трактор и одна мотопомпа для откачивания воды».

Если начнется развиваться наихудший сценарий развития паводковой обстановки, в зоне возможного подтопления подготовлен пункт временного размещения, рассчитанный на 118 человек. Он организован в школе села Новое Барятино по адресу: ул. Дружбы, 26.

Работы по устранению последствий подтопления производят силы и средства Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайный ситуаций — четыре единицы техники и семь человек личного состава, в том числе от МЧС — одна спецмашина и два человека личного состава.