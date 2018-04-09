Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей об опасном явлении на дорогах Фото: автор Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей об опасном явлении на дорогах Фото: автор

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем наблюдается повышение температуры и таяние снега. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, на дорогах образуется так называемый «стекловидный лед», обладающий низкими сцепными свойствами.

В ведомстве предупреждают, что это явление способствует значительному увеличению длины тормозного пути, что может стать причиной ДТП.

«Рекомендуем всем автолюбителям соблюдать скоростной режим, не превышающий установленного ограничения и обеспечивающий возможность постоянного контроля за движением машины. Следует строго придерживаться всех правил дорожного движения, особенно правил обгона и проезда перекрестков», — обратились к водителям в ГИБДД.