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9 апреля Понедельник

Уфа   °

Реки Башкирии вскрываются с опережением, но большинство находятся в «спящем режиме»

ОБЩЕСТВО

Реки Башкирии вскрываются с опережением, но большинство находятся в «спящем режиме» Фото: Олег Яровиков

Реки Башкирии вскрываются с опережением, но большинство находятся в «спящем режиме» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозу, вскрытие рек в Башкортостане планировалось с 11 апреля. По факту, реки начали вскрываться с опережением. По информации председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, вскрылась река Тайрук в Ишимбайском районе, реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Уфа в районе Шакши, река Белая в районе города Салавата, река Дёма в Бижбулякском районе, река Касмарка в Зианчуринском районе, река Бирь в Мишкинском районе.

«Подъем воды в реке Тайрук 6 апреля привел к подтоплению приусадебных участков десяти домов и затоплению одного жилого дома на территории деревни Байгузино Ишимбайского района. Жители затопленного дома от эвакуации в пункт временного размещения отказались. Они поселились у родственников в городе Ишимбае. По состоянию на 7 апреля уровень воды в реке Тайрук постепенно стал снижаться. 6 апреля вода из реки Стерля подтопила три придомовые территории в селе Марьевка. На этой реке за прошедшие сутки уровень воды снизился на 30 см — вода с подтопленных участков ушла», — сообщил Фарит Гумеров.

По его словам, на сегодняшний день большинство паводкоопасных рек находятся в «спящем режиме». Это подтверждается информацией с 40 временных водомерных постов и 17 круглосуточных гидропостов Башгидромета. На них продолжается реализация превентивных мероприятий: чернение и распиловка, подрыв льда. Проведены взрывные работы на реках Уршак и Сакмара. На этой неделе взрывные команды будут работать на реках Белая в Бурзянском районе и Инзер в Белорецком районе.

По прогнозу Башгидромета, в регионе в течение этой недели ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки различной степени интенсивности в виде дождя со снегом. Преобладающая температура воздуха ночью составит +1, +4 градуса, при прояснениях до -9, днем +3, +8, в отдельных районах до +13. Погода будет способствовать смягчению периода половодья.

Теги: подтопление, паводок
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