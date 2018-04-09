Уфимцев призывают принять участие в Дне донора Фото: ИА «Башинформ» Уфимцев призывают принять участие в Дне донора Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В среду, 11 апреля, в Уфе пройдет День донора. Организаторами акции выступают Совет трудящейся молодежи города и Республиканская станция переливания крови.

В акции могут принять участие все граждане, способные по медицинским показаниям быть донорами.

Переливание крови и ее компонентов ежегодно позволяют спасать миллионы человеческих жизней. Благодаря этому можно спасти пациентов, нуждающихся в переливании крови в связи с различными факторами: автокатострофа, хирургическое вмешательство, перинатальная помощь и другими. Также донорство крови играет жизненно необходимую роль для онкологических больных при химиотерапии.

Донором крови и ее компонентов может стать каждый здоровый человек старше 18 лет, имеющий прописку в Уфе и Республике Башкортостан. Для того чтобы кроводача прошла успешно для донора и не имела отрицательных последствий для человека, которому будет переливаться кровь, следует соблюдать ряд правил:

— не употреблять алкоголь за несколько дней до сдачи крови, воздержаться от курения в течение двух часов до и после сдачи крови;

— сдавать кровь будучи здоровым, сытым и отдохнувшим;

— не рекомендуется в день сдачи крови употреблять жирную пищу. Лучше вотдать предпочтение овощам, фруктам и мучным изделиям грубого помола;

— нежелательно до сдачи крови применение лекарственных средств. Особенно нежелательно принимать аспирин в течение пяти дней до сдачи крови;

— выпить перед кроводачей два стакана сока или сладкого чая. В последующие дни следует употреблять больше жидкости;

— после кроводачи рекомендуется посидеть минут 10-15.

Рекомендованное время для сдачи крови — первая половина дня, а лучше утренние часы. Сдать кровь можно будет по адресу: улица Батырская, 41/1, с 09.00 до 12.00. Телефон для справок: 279-06-35.