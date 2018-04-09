В Башкирии стартует экологическое движение «Защитим природу вместе!» Фото: Олег Яровиков В Башкирии стартует экологическое движение «Защитим природу вместе!» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии по инициативе регионального отделения РГО совместно с Башкирской природоохранной прокуратурой стартует движение по выявлению и пресечению экологических правонарушений «Защитим природу вместе!».

Каждый житель региона может внести свой вклад в дело охраны природы и стать участником движения, проинформировать природоохранную прокуратуру, к примеру, о незаконной вырубке леса, сбросе сточных вод, браконьерском вылове рыбы, торговле браконьерским уловом, охоте в запретный период, незаконной разработке карьеров, ограничении доступа граждан к водному объекту общего пользования.

Сообщить об этих и других экологических правонарушениях можно по электронной почте 069.prok@mail.ru и rgo-rb@mail.ru или адресу: 450064, г. Уфа, ул. Мира, 6.

Заявление должно содержать максимально подробную информацию по существу нарушения с указанием сведений о возможных нарушителях. К заявлению необходимо приложить фото (видео) материалы, подтверждающие факт нарушения, точное описание местонахождения объекта нарушения и, по возможности, его GPS-координаты. Бездоказательные и необоснованные обращения рассматриваться не будут, сообщили в Минэкологии республики. Активистам движения обещаны денежные вознаграждения.