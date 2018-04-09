Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.83

EUR 70.70

9 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии стартует экологическое движение «Защитим природу вместе!»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стартует экологическое движение «Защитим природу вместе!» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии стартует экологическое движение «Защитим природу вместе!» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии по инициативе регионального отделения РГО совместно с Башкирской природоохранной прокуратурой стартует движение по выявлению и пресечению экологических правонарушений «Защитим природу вместе!».

Каждый житель региона может внести свой вклад в дело охраны природы и стать участником движения, проинформировать природоохранную прокуратуру, к примеру, о незаконной вырубке леса, сбросе сточных вод, браконьерском вылове рыбы, торговле браконьерским уловом, охоте в запретный период, незаконной разработке карьеров, ограничении доступа граждан к водному объекту общего пользования.

Сообщить об этих и других экологических правонарушениях можно по электронной почте 069.prok@mail.ru и rgo-rb@mail.ru или адресу: 450064, г. Уфа, ул. Мира, 6.

Заявление должно содержать максимально подробную информацию по существу нарушения с указанием сведений о возможных нарушителях. К заявлению необходимо приложить фото (видео) материалы, подтверждающие факт нарушения, точное описание местонахождения объекта нарушения и, по возможности, его GPS-координаты. Бездоказательные и необоснованные обращения рассматриваться не будут, сообщили в Минэкологии республики. Активистам движения обещаны денежные вознаграждения.

Теги: экология, экологические правонарушения
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на следующую неделю
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня в воскресенье в тыловой части циклона будет преобладать облачная погода с осадка
В Уфе родные утонувшего подводного охотника просят помочь с поисками его тела
Родные утонувшего в Уфе подводного охотника вновь обращаются за помощью к неравнодушным. Поиски тела 29-летнего Ильшата Нургалиева возобновляются. Напом
В Уфе местные жители пожаловались на очередной провал грунта
В Уфе местные жители в социальных сетях пожаловались на очередной провал грунта. По информации подписчика группы «Дорожный патруль» во «ВКонтакте», огр
Сегодня - православная Пасха
Сегодня, 8 апреля, православные Башкортостана, наряду со своими единоверцами в России и во всем мире, отмечают один из самых главных христианских праздн
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть