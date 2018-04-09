Добровольцы из Башкирии станут «Послами Победы» на парадах в Москве и Санкт-Петербурге Фото: волонтеры Победы Добровольцы из Башкирии станут «Послами Победы» на парадах в Москве и Санкт-Петербурге Фото: волонтеры Победы

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Три добровольца из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Послы Победы». Они примут активное участие в организации и проведении Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве на Красной площади Башкортостан представят Альберт Валеев и Дамир Якупов — активисты волонтерского движения МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьский.

«Мы очень рады, что попали в число 100 счастливчиков, которые будут волонтерами Парада Победы и Бессмертного полка в городе Москве. Внести свой личный вклад в организацию такого события очень важно» — рассказали Альберт и Дамир.

В Параде Победы в Санкт-Петербурге примет участие Ангелина Васильева, она также из Октябрьского и занимается волонтерской деятельностью уже с 2015 года в составе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«Для меня очень значимо быть частью команды победителей этого конкурса. «Послы Победы» является уникальным проектом, который соединяет молодых людей со всех уголков страны, для которых помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений не ограничивается только 9 мая», — поделилась Ангелина.

«Наша цель не только выявление активной и целеустремленной молодежи нашей республики, которой небезразлична история Великой Отечественной войны, память о вкладе народа Башкортостана в Победу, но и их поддержка с помощью таких конкурсов», — сказал региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин.

6 апреля экспертная комиссия подвела итоги Всероссийского конкурса «Послы Победы», определив имена 200 лучших волонтеров из более четырех тысяч поданных заявок. Посол Победы — волонтер, ярко проявивший себя в деятельности Движения и заслуживший возможность выступить 9 мая в почетном качестве соорганизатора Парада Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге.

С 5 по 11 мая Послы Победы-2018 со всех регионов России соберутся вместе, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.