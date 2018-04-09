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9 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии владелец парикмахерской отработал долг по штрафу, убирая улицы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии владелец парикмахерской отработал долг по штрафу, убирая улицы Фото: omskinform.ru

В Башкирии владелец парикмахерской отработал долг по штрафу, убирая улицы Фото: omskinform.ru

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Владельцу одной из парикмахерских в Мелеузе пришлось отрабатывать долг на обязательных работах. Он должен был уплатить штраф в 30 тысяч рублей за «пьяную езду», но не сделал этого за положенные 60 дней. Поэтому приставы составили протокол об уклонении от наказания, на основании чего суд назначил должнику 40 часов обязательных работ. Так как водитель не явился на работы, приставы наложили арест на помещение парикмахерской, владельцем которой он являлся. Чтобы избежать дальнейших проблем — помещение могли выставить на торги, мужчина оплатил штраф и отработал на уборке городских улиц, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Теги: служба судебных приставов, долг, штраф
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