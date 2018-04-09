В УГНТУ прошел «Фестиваль факультетов» Фото: пресс-служба УГНТУ











В УГНТУ прошел «Фестиваль факультетов» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный нефтяной университет организовал «Фестиваль факультетов» на шести площадках. Будущие абитуриенты и их родители

смогли ознакомиться с презентациями факультетов (институтов), специальностями и направлениями подготовки, местами прохождения практик и трудоустройства выпускников и принять участие в профильных мастер-классах, экскурсиях по учебным корпусам и лабораториям.

Механический факультет продемонстрировал заинтересованным школьникам инновационные технологии на примере дополненной реальности, макеты технологического оборудования, 3D макеты, образцы ингибиторов коррозии, применяемые в нефтегазовой отрасли.

На площадке технологического факультета ребята увидели зрелищные химические эксперименты и приняли участие в ознакомительных экскурсиях по лабораториям нефтехимических процессов.

Факультет автоматизации производственных процессов в этот раз удивил занимательными практическими занятиями по метрологии, экспериментами с магнетизмом и высоким напряжением на примере катушки Тесла. Студенты и преподаватели устроили настоящее представление на электрогитаре, продемонстрировав таким образом применение автоматизации в музыке. Здесь же будущие абитуриенты смогли познакомиться и с возможностями мультиметра. Они собрали цепь из апельсинов, которые при этом были использованы в качестве батарейки для светодиода. Кроме того, каждый желающий смог сделать на память яркое фото с логотипом факультета и посоревноваться с роботами в борьбе за сладкие призы.

В третьем корпусе гостей встречали представители Института нефтегазового бизнеса и Факультета общенаучных дисциплин, где «экономисты» и «пиарщики» провели викторину на знание известных

брендов.

На площадке архитектурно-строительного института для ребят организовали экскурсии по лабораториям и занимательный квест, во время которого студенты показывали интересные опыты и проводили игры. Насыщенная увлекательная программа ждала абитуриентов и в Институте экономики и сервиса. Для них открыли свои двери галерея «ACADEMIA», центр молодежного инновационного творчества «САМРАУ», иностранные студенты подготовили небольшой концерт, был проведен мастер-класс по китайской и арабской каллиграфии.

В целом более тысячи гостей посетили фестиваль факультетов.

«Я планирую поступать в Уфимский государственный нефтяной технический университет, потому что он занимает высокое место в рейтингах вузов. Безусловно, одним из главных преимуществ обучения в УГНТУ является дальнейшее трудоустройство выпускников, чего нет во многих других вузах», — поделилась своим мнением ученица 11 класса лицея №46 Уфы Яна Харченко.

Будущие абитуриенты задавали множество вопросов, касающихся как специфики обучения на разных направлениях, так и местах прохождения практик и трудоустройства выпускников, чтобы сделать выбор будущей профессии более осознанным.