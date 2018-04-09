Башкирия в федеральных СМИ: «если б я был президентом», погружение в этнос и как отказаться от регионального протекционизма Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: «если б я был президентом», погружение в этнос и как отказаться от регионального протекционизма Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Петербурге назвали победителей всероссийского конкурса «Если бы я был президентом». В числе победителей — второклассник из Уфы.

Ключ доступа в интернет и эссе о воде. Победителей всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом», в котором приняли участие более 32 тысяч школьников и студентов, назвали в воскресенье в Санкт-Петербурге, информирует ТАСС. «Конкурс длился около трех месяцев и проводился для разных возрастных групп по четырем направлениям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. Победителей наградили сертификатами на участие в сменах во всероссийских лагерях "Артек", "Бородино" и других, в совместной программе дополнительного образования фонда "Стратегия будущего" и РАНХиГС, а также билетами на спектакли», — сообщили организаторы. Целью мероприятия было повышение правовой и электоральной активности молодежи.

Как рассказало новостное агентство, молодые люди в эссе писали своеобразные наказы главе государства, представив себя руководителем страны. Так, 11-летний Роман Петров из Белгородской области предложил создать «Электронный ключ доступа в интернет», с помощью которого родители могли бы контролировать получаемую ребенком информацию в сети. А второклассник из Уфы Александр Путенихин, победивший в возрастной категории от 7 до 11 лет, в своем эссе поднял проблему обеспечения населения высококачественной питьевой водой.

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был президентом» организовал фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» при содействии Совета Федерации. Школьники и студенты представили свыше 30 тысяч работ в сфере образования, здравоохранения, цифровой экономики, социальной, информационной и внешней политики, рассказали в ТАСС.

Варяги, коррупция и нехватка денег. Захочет ли Башкирия отказаться от регионального протекционизма, ответ на этот вопрос искал REGNUM. Как выяснили в агентстве, «пробиться на прилавок производителю мешают не только федеральные сети, но и коррупция на местах». По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, нужно учитывать интересы всех сторон и помнить о существовании единого экономического пространства на территории всей страны. 5 апреля президент РФ Владимир Путин на заседании по вопросам развития конкуренции охарактеризовал тенденции к развитию так называемого регионального протекционизма как одну из важных проблем в России. По его словам, мотивы таких действий понятны: регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок. Такой региональный протекционизм наблюдается даже у тех регионов, которые находятся в передовиках и показывают хорошие результаты развития, что «абсолютно недопустимо», говорится в сообщении.

Как пишет REGNUM, «в Башкирии попытки развития регионального протекционизма осуществляются на протяжении нескольких лет». Среди них — предложение на законодательном уровне ограничить время работы магазинов, не зарегистрированных в качестве юрлица по основному виду деятельности на территории Башкирии, до 19 часов. Продвижение проекта «Продукты Башкортостана». Ныне ставка делается на продвижение продукции в уже имеющихся предприятиях розничной торговли. При этом местные сети проигрывают федеральным — в конце 2017 и начале 2018 года в Башкирии закрылось несколько предприятий местных ритейлеров, рассказывает агентство. Отмечается также, что «в конце февраля 2018 года глава Башкирии Рустэм Хамитов в очередной раз выступил против экспансии крупных розничных сетей в регионы». «Монополизм в ритейле зашкаливает. Нужны ограничения на федеральном уровне. Эти гиганты все унифицируют, душат местную торговлю, попасть на полку маленькому производителю практически невозможно», — выразил недовольство Хамитов. Он привел опыт зарубежных стран, где «маленькие магазинчики с местными товарами на прилавках поддерживают».

По мнению экспертов REGNUM, главная проблема не в варягах, а в коррупции: «Пробиться на прилавок фермеру мешают не только федеральные сети, но и местные заправилы. Чиновники имеют собственный торговый бизнес, крупные бизнесмены обхаживают чиновников, фермеру сквозь этот замкнутый круг пробиться очень сложно». Фермеры, в свою очередь, жалуются на покупателей: «В сетевом магазине курица по 80 рублей за килограмм, а у меня — за 150, но у меня она наваристая, вкусная, без антибиотиков… Но мало кто это ценит, большинство идёт травиться в супермаркет». При этом покупатели супермаркетов ссылаются на нехватку денег: «Нам не важно, откуда товар, лишь бы соотношение цены и качества устраивало», информирует агентство.

Погружение в Башкирию. Уфимский блогер придумал и организовал в Башкирии этнотур, передает телеканал ОТР. Сообщается, что гости региона могут на три дня погрузиться в национальную культуру коренного народа республики. Предложением заинтересовались туристические агентства не только в России, но и в Европе. В частности, инструктор этнотура показывает туристам, как играть на курае, самом распространенном в Башкирии народном инструменте. В трехдневный тур входят конные прогулки и приготовление национальных блюд. Также гости могут пострелять из боевого лука башкирских воинов. По мнению участников этнотура «Настоящая Башкирия»: «Все необычно, все интересно, при этом все очень комфортно, комфортабельный транспорт, грамотный трансфер. Это такие вещи штучные, мало где такое встретишь-увидишь, опять же потрясающая местная кухня».

Такое погружение в этнос — модное направление современной туриндустрии, уверены авторы проекта. Идею поддержали владельцы туристических комплексов в Бурзянском районе Башкирии. Они оформили свои базы в этническом стиле и предоставили площадки и помещения для мастер-классов. С начала реализации проекта организаторы принимают у себя уже шестую группу. В её составе туристы из Уфы, Москвы и Челябинска. Башкирский этнотур в составе других своих программ предлагают клиентам агентства в нескольких городах России. Сотрудничество организаторам предложили также фирмы Ирана, Китая и Индии, рассказали на телеканале.

«Умелец недели». Героем этой рубрики на телеканале НТВ стал башкирский повар, который наладил успешное производство съедобных ложек. Как отмечается в сюжете, «съедобная посуда входит в моду во всем мире. Она позволяет уменьшить использование загрязняющего природу пластика и дает новые вкусовые ощущения. Повар Вадим Фаттахов из Стерлитамака решил запустить такой проект в России и начал выпускать съедобные ложки». Изучив иностранный опыт, Вадим заменил не очень популярную у нас рисовую муку на пшеничную. Также он добился того, чтобы ложка не размокала, пока ее используешь, но в то же время была вкусной. В ассортименте варианты с чесноком и специями — для супов. И с шоколадом, орехом, кокосом — для десертов. По мнению создателя, сладкие ложки идеально подходят для мороженого и йогуртов. Спрос есть. В планах — расширение производства и сотрудничество с крупной сетью кафе и магазинов мороженого.

Замыкание без горения. «Почти 2 тысячи посетителей торгового центра в башкирском Стерлитамаке эвакуировали из-за короткого замыкания электропроводки», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Башкирии. Инцидент произошел вечером 8 апреля в торговом центре «Фабри» в Стерлитамаке, уточнили в агентстве. Прибыв к месту, пожарные обнаружили короткое замыкание без горения возле лифта на втором этаже. Из торгового центра эвакуировано 1946 человек. Погибших и пострадавших нет. Тушение не производилось, помещение проветривается, пояснили представители башкирского МЧС. Об инциденте рассказали также РЕН ТВ и Пятый канал.