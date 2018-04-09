В Уфе продолжается набор студентов и школьников для изучения английского языкана правах рекламы
В Уфе продолжается набор студентов и школьников для изучения английского языкаФото: агентство «ИНКОРТ»
В Уфе продолжается набор студентов и школьников для изучения английского языкаФото: агентство «ИНКОРТ»
УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.
Где ваши дети проведут летние каникулы? Здорово, когда ребенок не только отдыхает, набирается сил, но и проводит время с пользой. Например, изучает английский в Ирландии или в Испании.
Образовательное агентство «ИНКОРТ» продолжает набор школьников и студентов в детские и студенческие группы для поездок с целью изучения английского языка и отдыха. Летом 2018 года планируются поездки в Англию, Ирландию, Испанию и Кипр. Также есть возможность отправиться в Чехию или на Мальту.
Поездка с группой для изучения английского языка это:
— полное погружение в языковую среду и ежедневное общение с носителями языка: англичанами, ирландцами, американцами;
— значительное улучшение разговорного английского;
— мероприятия каждый день;
— возможность посетить новые места и известные достопримечательности.
Все летние школы оснащены современным оборудованием. Есть многое для занятий, досуга и отдыха.
Руководители групп — лучшие учителя и преподаватели школ Уфы и Башкирии.
«ИНКОРТ» успешно работает вот уже 15 лет. Подробная информация по телефонам: (347) 284-42-05, 257-53-59, 8-904-735-53-59 или на официальном сайте образовательного агентства.