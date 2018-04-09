В Уфе продолжается набор студентов и школьников для изучения английского языка Фото: агентство «ИНКОРТ»















В Уфе продолжается набор студентов и школьников для изучения английского языка Фото: агентство «ИНКОРТ»

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Где ваши дети проведут летние каникулы? Здорово, когда ребенок не только отдыхает, набирается сил, но и проводит время с пользой. Например, изучает английский в Ирландии или в Испании.

Образовательное агентство «ИНКОРТ» продолжает набор школьников и студентов в детские и студенческие группы для поездок с целью изучения английского языка и отдыха. Летом 2018 года планируются поездки в Англию, Ирландию, Испанию и Кипр. Также есть возможность отправиться в Чехию или на Мальту.

Поездка с группой для изучения английского языка это:

— полное погружение в языковую среду и ежедневное общение с носителями языка: англичанами, ирландцами, американцами;

— значительное улучшение разговорного английского;

— мероприятия каждый день;

— возможность посетить новые места и известные достопримечательности.

Все летние школы оснащены современным оборудованием. Есть многое для занятий, досуга и отдыха.

Руководители групп — лучшие учителя и преподаватели школ Уфы и Башкирии.

«ИНКОРТ» успешно работает вот уже 15 лет. Подробная информация по телефонам: (347) 284-42-05, 257-53-59, 8-904-735-53-59 или на официальном сайте образовательного агентства.