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9 апреля Понедельник

Уфа   °

В Уфе городские службы устраняют последствия провала грунта на улице Тихорецкой

ОБЩЕСТВО

В Уфе городские службы устраняют последствия провала грунта на улице Тихорецкой Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

В Уфе городские службы устраняют последствия провала грунта на улице Тихорецкой Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы накануне днем поступило сообщение о просадке грунта рядом с домом №19 по улице Тихорецкой. На месте провала долгое время стоял автомобиль, оставленный владельцем без присмотра. Сейчас выясняются причины случившегося.

Одна из версий — некачественное производство работ по укладке теплотрассы частной строительной организацией. Работы производились осенью 2017 года.

На место просадки грунта прибыли городские службы, они огородили его сигнальными лентами. Сейчас ведутся работы по устранению последствий инцидента.

Теги: ремонт, дорога, ЖКХ
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