В Башкирии движение «Добрых городов» подхватили сельские муниципалитеты Фото: Энже Шафикова В Башкирии движение «Добрых городов» подхватили сельские муниципалитеты Фото: Энже Шафикова

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Ермекеевском районе Башкортостана 18 апреля впервые пройдет благотворительный фестиваль «Доброе Ермекеево». Организаторы мероприятия — Благотворительный фонд социального развития Ермекеевского района, администрация и Совет муниципального района.

Фестиваль способствует развитию благотворительности, добровольчества и объединению ресурсов разных секторов для развития территорий муниципалитета, укреплению партнерских отношений и взаимодействия между властью, бизнесом и НКО. Партнерами мероприятия выступят сельские поселения муниципального района, районный Дворец культуры. Информационную поддержку оказывают Фонд «Добрый город Петербург» и Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».

В рамках фестиваля пройдут фотосессия «От сердца к сердцу», благотворительное чаепитие «Донорский круг», выставка-ярмарка «Неизвестные штрихи к портрету чиновника», литературно-творческий вечер «Служба: творить!». Также состоится вручение памятного знака «Общественное признание» благотворителям, внесшим весомый вклад в развитие территорий Ермекеевского района.

Как сообщила заведующая информационно-аналитическим сектором администрации района, координатор проекта Энже Шафикова, средства, собранные во время благотворительного мероприятия, будут переданы дому-интернату для пожилых людей села Ермекеево и направлены для завершения строительства Соборной мечети райцентра.