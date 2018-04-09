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9 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии движение «Добрых городов» подхватили сельские муниципалитеты

ОБЩЕСТВО

В Башкирии движение «Добрых городов» подхватили сельские муниципалитеты Фото: Энже Шафикова

В Башкирии движение «Добрых городов» подхватили сельские муниципалитеты Фото: Энже Шафикова

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Ермекеевском районе Башкортостана 18 апреля впервые пройдет благотворительный фестиваль «Доброе Ермекеево». Организаторы мероприятия — Благотворительный фонд социального развития Ермекеевского района, администрация и Совет муниципального района.

Фестиваль способствует развитию благотворительности, добровольчества и объединению ресурсов разных секторов для развития территорий муниципалитета, укреплению партнерских отношений и взаимодействия между властью, бизнесом и НКО. Партнерами мероприятия выступят сельские поселения муниципального района, районный Дворец культуры. Информационную поддержку оказывают Фонд «Добрый город Петербург» и Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».

В рамках фестиваля пройдут фотосессия «От сердца к сердцу», благотворительное чаепитие «Донорский круг», выставка-ярмарка «Неизвестные штрихи к портрету чиновника», литературно-творческий вечер «Служба: творить!». Также состоится вручение памятного знака «Общественное признание» благотворителям, внесшим весомый вклад в развитие территорий Ермекеевского района.

Как сообщила заведующая информационно-аналитическим сектором администрации района, координатор проекта Энже Шафикова, средства, собранные во время благотворительного мероприятия, будут переданы дому-интернату для пожилых людей села Ермекеево и направлены для завершения строительства Соборной мечети райцентра.

Теги: благотворительность
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