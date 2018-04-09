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Расположение детских игровых комнат в ТЦ проверит Минстрой

ОБЩЕСТВО

Расположение детских игровых комнат в ТЦ проверит Минстрой Фото: с открытого источника

Расположение детских игровых комнат в ТЦ проверит Минстрой Фото: с открытого источника

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Минстрой поручил региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение владельцами торговых центров норм Свода правил по проектированию и строительству. Об этом «Известиям» сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

В частности, он отметил, что документ предписывает размещать детские игровые комнаты и кинотеатры не выше второго этажа и не далее 20 м от выхода, однако это требование не всегда соблюдается. Министр сообщил, что владельцы таких объектов, не желая терять клиента, в нарушение правил предлагают инвесторам арендовать помещения под игровую комнату на вышерасположенных этажах с более низкой стоимостью аренды.

«Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил по проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение», — пояснил министр.

Он также выразил надежду на то, что собственники торговых центров примут меры для устранения нарушений. В противном случае им будут направлены предписания от противопожарных структур. «Думаю, что страшная трагедия поставит мозги на место», — заявил Михаил Мень.

Теги: госстройнадзор
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