В Башкирии действует штормовое предупреждение: возможно усиление ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина В Башкирии действует штормовое предупреждение: возможно усиление ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 9 апреля в Башкирии действует штормовое предупреждение. По информации МЧС по РБ, в понедельник на территории региона ожидается усиление ветра до 20 м/с, на дорогах гололед, ухудшение видимости до 1-2 км.

Жителям республики рекомендовано по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем автомобиля, пешеходам — соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

При порывах ветра населению рекомендуется проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах; обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;

При сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок. При обнаружении обрыва линии электропередач, либо возникновения перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона – 01, с мобильного телефона — 101, дает рекомендации пресс-служба МЧС по РБ.