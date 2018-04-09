Десятки домов Уфы на два дня останутся без холодной воды
Десятки домов Уфы на два дня останутся без холодной воды Фото: Олег Яровиков
Десятки домов Уфы на два дня останутся без холодной воды Фото: Олег Яровиков
УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Предприятие «Уфаводоканал» сообщило график планового отключения воды в домах на следующей неделе для проведения ремонтных работ. Так, 10 апреля с 14 до 22 часов для проведения ремонтных работ будет отключена холодная вода по адресам:
— ул. Российская 167/2,171/1;
— ул. Б.Тюлькина, 4, 4/1;
— Бульвар Давлеткильдеева, 5/2.
12 апреля в период с 10.30 до 18.30 часов холодное водоснабжение будет отключено у следующих потребителей:
— ул. Российская 159,161,161/1,161/2,161/3,163, 163а, 163б, 163в, 163/2, 163/3, 163/4, 165, 167,167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171в;
— ул. Б.Тюлькина 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2;
— Бульвар Давлеткильдеева 3/1, 3/2, 5/1.