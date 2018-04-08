В Уфе родные утонувшего подводного охотника просят помочь с поисками его тела Фото: соцсети В Уфе родные утонувшего подводного охотника просят помочь с поисками его тела Фото: соцсети

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Родные утонувшего в Уфе подводного охотника вновь обращаются за помощью к неравнодушным. Поиски тела 29-летнего Ильшата Нургалиева возобновляются. Напомним, мужчина пропал 4 января во время подводной охоты в микрорайоне Сипайлово. Мужчина нырнул в реку Уфимку и не вынырнул.

Его искали спасатели, реку несколько раз обследовали водолазы. Один раз сонар — устройство для обнаружения в воде объектов — показал тело охотника, но из-за течения его сорвало с места.

«Мы не останавливаемся и ищем его каждый день. Сейчас необходимо собрать денежную сумму для расходов на поиски пропавшего, — пишет родная сестра Ильшата Зиля. — Также нужны волонтеры, готовые помочь на реке».

Желающие помочь с поисками могут обратиться к матери погибшего Наиле Нургалиевой по телефону 8(917)781-63-93.