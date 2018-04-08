Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.83

EUR 70.70

8 апреля Воскресенье

Уфа   °

В уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы завершилась пасхальная литургия

ОБЩЕСТВО

В уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы завершилась пасхальная литургия

Фото: Олег Яровиков

В уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы завершилась пасхальная литургия

Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Светлое Христово Воскресение, Пасху в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы прошли Пасхальные крестный ход вокруг храма, утреня, часы и литургия. Возглавил богослужение святой Пасхи митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

Владыке сослужило соборное духовенство, сообщает пресс-служба Уфимской епархии. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел праздничный архиерейский хор под управлением Зои Закировой.

На пасхальной утрене были оглашены пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла и поздравление Главы Башкортостана Рустэма Хамитова к православным жителям республики.

В конце богослужения митрополит освятил пасхальную снедь и обратился к верующим со словами приветствия и поздравления.

К началу праздничной службы в собор был доставлен благодатный огонь, снизошедший в храме Гроба Господня. Лампаду с огнем в Уфу на самолете привез настоятель храма Матроны Московской протоирей Ромил Гареев. После службы пасхальный огонь из Уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы развезут во все храмы и монастыри республики.

Теги: Пасха
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии нашли 36-летнюю женщину, пропавшую еще в начале весны
В Башкортостане завершились поиски пропавшей без вести 36-летней Лейсан Гариповой. По информации волонтеров группы поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», же
Реализатору подсолнечного масла из Уфы ведущий капитал-шоу «Поле чудес» предлагал помочь в поисках будущей жены
В прошедшую пятницу, 6 апреля, в популярном капитал-шоу «Поле чудес» принимал участие реализатор подсолнечного масла из Уфы Ильдар Фаткуллин. На передач
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на следующую неделю
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня в воскресенье в тыловой части циклона будет преобладать облачная погода с осадка
В Башкирии цены на бензин вновь поползли вверх
Рост цен на бензин вновь зафиксирован в Башкортостане. В частности, топливо подорожало на заправках компании «Башнефть». Причем, под повышение попали ср
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть