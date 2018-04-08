В уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы завершилась пасхальная литургия Фото: Олег Яровиков





















В уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы завершилась пасхальная литургия Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Светлое Христово Воскресение, Пасху в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы прошли Пасхальные крестный ход вокруг храма, утреня, часы и литургия. Возглавил богослужение святой Пасхи митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

Владыке сослужило соборное духовенство, сообщает пресс-служба Уфимской епархии. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел праздничный архиерейский хор под управлением Зои Закировой.

На пасхальной утрене были оглашены пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла и поздравление Главы Башкортостана Рустэма Хамитова к православным жителям республики.

В конце богослужения митрополит освятил пасхальную снедь и обратился к верующим со словами приветствия и поздравления.

К началу праздничной службы в собор был доставлен благодатный огонь, снизошедший в храме Гроба Господня. Лампаду с огнем в Уфу на самолете привез настоятель храма Матроны Московской протоирей Ромил Гареев. После службы пасхальный огонь из Уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы развезут во все храмы и монастыри республики.