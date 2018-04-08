В Уфе завершилась реабилитационная смена для 30 детей из Башкирии, победивших рак Фото: БФ «Потерь нет»



















В Уфе завершилась реабилитационная смена для 30 детей из Башкирии, победивших рак Фото: БФ «Потерь нет»

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Со 2 по 8 апреля в Уфе проходила реабилитационная смена для подростков, перенесших онкогематологические заболевания. Проект организовал Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов

Участники смены — тридцать мальчиков и девочек, прошедшие долгий и непростой путь лечения онкологического заболевания.

Чтобы помочь забыть им негативный опыт и почувствовать себя сильными организаторы придумали насыщенную программу. Ребята научились работать одной командой на мастер-классе по командообразованию, под руководством опытных мастеров освоили стрельбу из лука, для них устраивали творческие мастер-классы и спортивные мероприятия, концерты и различные игры.

Занятия и программы реабилитации были направлены на то, чтобы дети преодолели страх неудачи, обрели уверенность в своих силах, в своем будущем, добивались успеха.

Справка. Фонд «Потерь нет» — единственный фонд в Республике Башкортостан, который оказывает всестороннюю поддержку детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями и ведет просветительскую работу по ранней диагностике рака.