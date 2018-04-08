Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.83

EUR 70.70

8 апреля Воскресенье

Уфа   °

В Уфе завершилась реабилитационная смена для 30 детей из Башкирии, победивших рак

ОБЩЕСТВО

В Уфе завершилась реабилитационная смена для 30 детей из Башкирии, победивших рак

Фото: БФ «Потерь нет»

В Уфе завершилась реабилитационная смена для 30 детей из Башкирии, победивших рак

Фото: БФ «Потерь нет»

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Со 2 по 8 апреля в Уфе проходила реабилитационная смена для подростков, перенесших онкогематологические заболевания. Проект организовал Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов

Участники смены — тридцать мальчиков и девочек, прошедшие долгий и непростой путь лечения онкологического заболевания.

Чтобы помочь забыть им негативный опыт и почувствовать себя сильными организаторы придумали насыщенную программу. Ребята научились работать одной командой на мастер-классе по командообразованию, под руководством опытных мастеров освоили стрельбу из лука, для них устраивали творческие мастер-классы и спортивные мероприятия, концерты и различные игры.

Занятия и программы реабилитации были направлены на то, чтобы дети преодолели страх неудачи, обрели уверенность в своих силах, в своем будущем, добивались успеха.

Справка. Фонд «Потерь нет» — единственный фонд в Республике Башкортостан, который оказывает всестороннюю поддержку детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями и ведет просветительскую работу по ранней диагностике рака.

Теги: реабилитация
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии нашли 36-летнюю женщину, пропавшую еще в начале весны
В Башкортостане завершились поиски пропавшей без вести 36-летней Лейсан Гариповой. По информации волонтеров группы поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», же
Реализатору подсолнечного масла из Уфы ведущий капитал-шоу «Поле чудес» предлагал помочь в поисках будущей жены
В прошедшую пятницу, 6 апреля, в популярном капитал-шоу «Поле чудес» принимал участие реализатор подсолнечного масла из Уфы Ильдар Фаткуллин. На передач
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на следующую неделю
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня в воскресенье в тыловой части циклона будет преобладать облачная погода с осадка
В Башкирии цены на бензин вновь поползли вверх
Рост цен на бензин вновь зафиксирован в Башкортостане. В частности, топливо подорожало на заправках компании «Башнефть». Причем, под повышение попали ср
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть