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8 апреля Воскресенье

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В Башкирии замечены возвратившиеся с зимовки серые цапли

ОБЩЕСТВО

В Башкирии замечены возвратившиеся с зимовки серые цапли Фото: Атлас птиц Уфы

В Башкирии замечены возвратившиеся с зимовки серые цапли Фото: Атлас птиц Уфы

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии замечены возвратившиеся с зимовки серые цапли. Одна птица была отмечена 29 марта на реке Карламан в деревне Карламан Кармаскалинского района. 2 апреля серая цапля встречена участником проекта Атласа птиц Уфы Татьяной Губиной в уфимском микрорайоне Сипайлово напротив набережной Уфы.

По данным орнитолога Полины Полежанкиной, самая ранняя встреча с серой цаплей в республике отмечена 21 марта.

Серая цапля Ardea cinerea – благодаря длинным ногам, шее и крыльям выглядит очень большой, хотя её масса практически такая же, как у ворона. Размах крыльев достигает 195 см, средний вес 1,7 кг.иВ полёте цапля серая складывает шею, которая принимает форму буквы S таким образом, что голова лежит на спине. Ноги при этом вытягиваются далеко за концом хвоста. Именно поэтому силуэт летящей птицы несколько горбатый, с выступом, который образует изгиб шеи. Это основное отличие цапли от других длинношеих птиц – журавлей, аистов, которые держат в полёте шею прямой, а их голова выступает далеко вперед.

Зимует птица на юге Западной Европы, Ближнем Востоке, Южной Азии и в Южной Африке. Питаются серые цапли всем, что могут поймать – земноводными, рыбой и птенцами птиц.

Теги: птицы
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