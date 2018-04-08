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8 апреля Воскресенье

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В Башкирии закрыли все ледовые переправы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии закрыли все ледовые переправы Фото: МЧС по РБ

В Башкирии закрыли все ледовые переправы Фото: МЧС по РБ

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в связи с наступлением теплой погоды закрыты все ледовые переправы. Так, недавно прекратил действовать открытый участок дороги, проложенный по льду, на реке Белая в Краснокамском районе в с. Староянзигитово.

Ранее были закрыты переправы на реке Уфа в селе Караидель, на реке Кама в селе Николо-Березовка и на реке Белой в городе Бирске.

Граждан просят ни в коем случае не выезжать на лед на автотранспорте и не переходить водоемы пешком.

Теги: ледовые переправы
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