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В Башкирии психологов учат примирять супругов, решивших развестись

ОБЩЕСТВО

В Башкирии психологов учат примирять супругов, решивших развестись Фото: http://www.mediacia-center.ru/

В Башкирии психологов учат примирять супругов, решивших развестись Фото: http://www.mediacia-center.ru/

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии психологов отделений республиканского ресурсного и межрайонных центров «Семья» учат примирять супругов, решивших развестись. На грантовые средства в регионе реализуется проект «Семейная навигация», который направлен на профилактику разводов путем внедрения примирительных технологий, а именно медиации.

Семейная медиация — это переговоры между двумя конфликтующими сторонами (супругами) в присутствии третьего лица (медиатора) с целью достижения соглашения между ними. Разрешением семейных конфликтов, приводящих к ситуации развода, будет помогать решать специально обученный специалист — медиатор. Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению. Это особенно актуально, если речь идет о длительных, значимых отношениях или если при последствиях развода затронуты интересы детей.

В настоящее время 10 медиаторов проходят обучение в Башгоспедуниверситете имени М. Акмуллы. Ведут курсы технологии медиации, семейной конфликтологии и характерологии участников семейных конфликтов преподаватели психологического факультета и кафедры общей и социальной психологии.

После обучения специалистов в пилотных муниципалитетах республики — Орджоникидзевском, Советском и Демском районе Уфы, а также в Кумертау, Благовещенске, Благовещенском и Кармаскалинском районах — откроются комнаты примирения, где медиаторы будут бесплатно помогать гражданам разрешать семейные конфликты.

Справка. В настоящее время устойчивость заключаемых браков является острым вопросом в семейной сфере, количество разводов в нашей республике остается довольно большим. По данным Государственного комитета РБ по делам юстиции, в прошлом 2017 году в республике поженились 27 931 пара, развелись 15 568 пар. Чаще всего расторжение брака наблюдается среди семей в первые пять лет совместной жизни.

Теги: обучение, семейные конфликты, медиаторы
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