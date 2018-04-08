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В Башкирии к весенним полевым работам готовятся и колонии-поселения

ОБЩЕСТВО

В Башкирии к весенним полевым работам готовятся и колонии-поселения Фото: из открытых источников

В Башкирии к весенним полевым работам готовятся и колонии-поселения Фото: из открытых источников

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

К весенним полевым работам готовятся и колонии-поселения в Башкирии. На производстве сельскохозяйственной продукции специализируются КП-5, расположенный в Уфе, и КП-6 — в Серлитамаке.

По информации пресс-службы Управления федеральной службы исполнения наказаний по РБ, под картофель колонии-поселения отвели 110 га арендованных земель. КП-6 также посадит овощные культуры на 17,5 гектаров собственных угодий. Под капусту отведено порядка 8,5 гектаров, под свеклу – более 4,5, под морковь – менее 4,5 гектаров.

Планируется собрать почти 2 тысячи тонн картофеля, более 300 тонн капусты, 110 тонн моркови, 100 тонн свеклы, что позволит полностью обеспечить потребности исправительных учреждений УФСИН России по Башкортостану. Это позволит снизить расходы на закупку продовольствия и создать дополнительные рабочие места.

Теги: весенне полевые работы
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