В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на следующую неделю Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на следующую неделю Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня в воскресенье в тыловой части циклона будет преобладать облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, с порывистым северным ветром. Температура воздуха понизится до значений ниже климатической нормы на несколько градусов, днем будет +2, +7 градусов.

Такой характер погоды сохранится и с наступлением новой недели.

В понедельник, 9 апреля ночью по республике и днем местами пройдут осадки в виде снега и дождя, ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +2, +7 градусов.

Во вторник, 10 апреля также по прогнозу — дождь, но днем уже будет значительно теплее — воздух прогреется до +12 градусов.