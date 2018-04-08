В аэропорту «Уфа» встретили Благодатный огонь Фото: аэропорт «Уфа»





В аэропорту «Уфа» встретили Благодатный огонь Фото: аэропорт «Уфа»

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

8 апреля, в праздник Пасхи, в Уфу вновь привезли Благодатный огонь. Специальный сосуд с огнем в столицу Башкортостана доставил настоятель храма Матроны Московской протоирей Ромил Гареев. Самолет из Москвы приземлился в 05.18 по уфимскому времени, сообщает пресс-служба аэропорта.

В Уфу святыню доставляют уже не первый год. По правилам авиационной безопасности для провоза огня на борту самолета используют специальные безопасные лампы.

Схождение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса. Происходит оно в Храме Гроба Господня один раз в год — накануне Пасхи. Потом огонь развозится в храмы по всему миру. В аэропорту святыню встречал настоятель Уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы. Именно в этом храме сегодня состоится Пасхальная вечеря со встречей Благодатного огня. После службы Благодатный огонь развезут во все храмы и монастыри региона.