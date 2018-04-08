В Уфе решат, как помочь бездомным животным Фото: Олег Яровиков В Уфе решат, как помочь бездомным животным Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На следующей неделе — 10 апреля — Общественная палата Республики Башкортостан проводит в Геральдическом зале Дома Госсобрания РБ круглый стол «Состояние и пути решения проблем бездомных животных в республике».

На встречу приглашены представители профильных министерств и ведомств, администраций муниципальных образований республики, руководители и члены зоозащитных сообществ города и региона, эпидемиологи, ветеринары.

Планируется, что поступившие предложения будут направлены в Госсобрание республики и в Общественную палату России.

В столице Башкирии, как и в других городах нет приютов для безнадзорных животных. Отловом бродячих животных занимается МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». В прошлом году его работники выловили свыше пяти тысяч бродячих животных, с начала 2018 года — уже более 500. Запланировано строительство приюта для бездомных животных: 200 кошек и 500 собак. Стоимость проекта составляет 120-130 млн рублей.