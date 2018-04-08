Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.83

EUR 70.70

8 апреля Воскресенье

Уфа   °

В Уфе решат, как помочь бездомным животным

ОБЩЕСТВО

В Уфе решат, как помочь бездомным животным Фото: Олег Яровиков

В Уфе решат, как помочь бездомным животным Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На следующей неделе — 10 апреля — Общественная палата Республики Башкортостан проводит в Геральдическом зале Дома Госсобрания РБ круглый стол «Состояние и пути решения проблем бездомных животных в республике».

На встречу приглашены представители профильных министерств и ведомств, администраций муниципальных образований республики, руководители и члены зоозащитных сообществ города и региона, эпидемиологи, ветеринары.

Планируется, что поступившие предложения будут направлены в Госсобрание республики и в Общественную палату России.

В столице Башкирии, как и в других городах нет приютов для безнадзорных животных. Отловом бродячих животных занимается МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». В прошлом году его работники выловили свыше пяти тысяч бродячих животных, с начала 2018 года — уже более 500. Запланировано строительство приюта для бездомных животных: 200 кошек и 500 собак. Стоимость проекта составляет 120-130 млн рублей.

Теги: бездомные животные
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии нашли 36-летнюю женщину, пропавшую еще в начале весны
В Башкортостане завершились поиски пропавшей без вести 36-летней Лейсан Гариповой. По информации волонтеров группы поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», же
Реализатору подсолнечного масла из Уфы ведущий капитал-шоу «Поле чудес» предлагал помочь в поисках будущей жены
В прошедшую пятницу, 6 апреля, в популярном капитал-шоу «Поле чудес» принимал участие реализатор подсолнечного масла из Уфы Ильдар Фаткуллин. На передач
В Башкирии цена на бензин вновь поползли вверх
Рост цен на бензин вновь зафиксирован в Башкортостане. В частности, топливо подорожало на заправках компании «Башнефть». Причем под повышение попали сра
В Башкирии Госкомитет по чрезвычайным ситуациям напомнил, что нужно делать в случае угрозы наводнения
В связи с потеплением зафиксированы первые случаи подтопления талыми водами участков улиц и придомовых территорий. Данный вопрос находится на контроле:
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть