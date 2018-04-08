Сегодня - православная Пасха Фото: Олег Яровиков Сегодня - православная Пасха Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 8 апреля православные Башкортостана наряду со своими единоверцами в России и во всем мире отмечают один из самых главных христианских праздников — Пасху. Для верующих Пасха — это вознесение Иисуса Христа — первая победа жизни над смертью. Именно в этот день для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни.

Каждый раз Пасха приходится на разные даты, но обязательно на воскресный день. В храмах Уфимской епархии первые праздничные богослужения начались накануне и продлились до утра. В полночь по традиции прошли крестные ходы, символизирующие шествие апостолов и жен мироносиц.

В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, главными атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашенное яйцо — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа. Кулич — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Вся пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.

«Ныне, когда сердца наши переполняет пасхальная радость, я искренне желаю вам приобщиться к ней и поделиться со всеми вашими ближними! Поистине, нам дан священный залог вечной радости и блаженства, о которых нам вещает вдохновенное апостольское слово: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его», — обратился к православным митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. — От всего сердца желаю, дорогие, насладиться радостью пасхальных дней, соединяясь со Христом Спасителем! Ему же, Воскресшему, всякая слава, и честь, и держава, со Святым Духом, во славу Бога Отца».