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7 апреля Суббота

Уфа   °

Православные празднуют Благовещение. В храмах Башкирии началось освещение куличей

ОБЩЕСТВО

Православные празднуют Благовещение. В храмах Башкирии началось освещение куличей

Фото: Олег Яровиков

Православные празднуют Благовещение. В храмах Башкирии началось освещение куличей

Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников. Одновременно верующие встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. Во всех храмах Башкирии в 12.00 началось освещение куличей, сообщили в уфимской епархии.

Благовещение Богородицы, в отличие от Пасхи, относится к категории «неподвижных» церковных праздников. Он всегда отмечается в один и тот же день. Такие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год, сообщает РИА Новости.

Благовещения возвращает к истории о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством. В России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток.

На Благовещение церковный устав разрешает есть рыбу. Однако поскольку в этом году праздник отмечается в Великую субботу Страстной седмицы — период наиболее строгого поста, делается «послабление» лишь на то, чтобы употребить немного вина.

Теги: Благовещение
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