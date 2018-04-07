УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане завершились поиски пропавшей без вести 36-летней Лейсан Гариповой. По информации волонтеров группы поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», женщина найдена живой, о состоянии ее здоровья не уточняется. Известно, что когда пропавшая была объявлена в розыск, она нуждалась в медпомощи. Где Лейсан Гарипова была все это время – не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», женщина пропала в Нефтекамске еще 3 марта. Её поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.