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7 апреля Суббота

Уфа   °

В Башкирии нашли 36-летнюю женщину, пропавшую еще в начале весны

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане завершились поиски пропавшей без вести 36-летней Лейсан Гариповой. По информации волонтеров группы поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», женщина найдена живой, о состоянии ее здоровья не уточняется. Известно, что когда пропавшая была объявлена в розыск, она нуждалась в медпомощи. Где Лейсан Гарипова была все это время – не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», женщина пропала в Нефтекамске еще 3 марта. Её поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

Теги: поиск людей
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