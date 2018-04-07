В Башкирии с сегодняшнего дня стартуют экологические субботники Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии с сегодняшнего дня стартуют экологические субботники Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии с сегодняшнего дня (7 апреля) стартуют экологические субботники, главная задача которых — улучшить санитарно-экологическое состояние территорий населенных пунктов.

Правительство республики поручило органам государственной власти, муниципалитетам, организациям всех форм собственности, профсоюзным комитетам и общественным объединениям обеспечить проведение экологических субботников на закрепленных территориях.

Экологические субботники продлятся до 12 мая, уточнили в пресс-службе Правительства Башкортостана.

А вот в Уфе субботники начнутся через неделю, 14 апреля, также они пройдут 21 апреля и 29 сентября.

Кроме этого, в башкирской столице впервые состоятся «Разноцветные субботники», они будут иметь благотворительный характер: вырученные средства за сортировку отходов и переработку сырья направят на реабилитацию больных детей.