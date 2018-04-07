УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Семейный выходной» пройдет в Уфе в субботу, 7 апреля, с 12 до 15 часов на территории ТДК «Гостиный двор» (Верхнеторговая площадь, 1).

«Семейный альбом» — так обозначена тема мероприятия, поэтому всех гостей ждут красочные фотозоны. Профессиональные фотографы проведут фотосессии, расскажут о том, как правильно делать качественные художественные снимки, раскроют секреты позирования. Кроме этого, дети и их родители попробуют себя в роли настоящих художников, будут рисовать картины и получат в подарок дружеский шарж.

Каждый желающий сможет принять участие в творческих мастер-классах: самостоятельно изготовить фотоальбом и фоторамки, реквизит для фотосессии, составить семейное древо, оформить подарочные сувениры на гончарном круге.

Также можно будет пообщаться в игровой форме с психологами и проконсультироваться у них.

В конце мероприятия будет разыграна лотерея с призами.

Организаторы праздника — Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ и республиканский ресурсный центр «Семья».