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7 апреля Суббота

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В Башкирии молодежи с подготовкой к защите грантов будут помогать профессионалы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии молодежи с подготовкой к защите грантов будут помогать профессионалы Фото: Олег Яровиков

В Башкирии молодежи с подготовкой к защите грантов будут помогать профессионалы Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии молодежи с подготовкой к защите грантов будут помогать профессионалы. Такие услуги бесплатно будут предоставлять в специально открытом в Уфе молодежном проектном офисе.

Основная задача новой площадки – связывать между собой органы государственной власти и инициативную молодежь, готовую реализовывать свои проекты.

В Министерстве молодежной политики и спорта РБ пояснили, подготовка и реализация любого проекта состоит из нескольких этапов. Проектный офис позволит молодежи на каждой стадии развития проекта получить помощь опытных профессионалов. В состав сотрудников вошли люди, которые выиграли уже не один грант, они готовы оказывать помощь и поддержку как в написании проектов, так и в последующей реализации.

Напомним, в прошлом году 26 представителей активной молодежи республики стали победителями различных форумов («Таврида», «Территория смыслов»), в общей сумме они завоевали 3 млн 800 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

Проектный офис находится по адресу: улица Ленина, 10, контактное лицо Вито Сабиров.

Теги: молодежь, гранты
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