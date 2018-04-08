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Рустэм Хамитов поздравил православных Башкортостана с Пасхой

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов поздравил православных Башкортостана с Пасхой Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов поздравил православных Башкортостана с Пасхой Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил православных республики с Пасхой.

В поздравлении, в частности, говорится: «Искренне поздравляю всех православных жителей республики со Светлым Христовым Воскресением!

Многие века один из самых почитаемых в России христианских праздников побуждал людей к совершению добрых поступков, помогал преодолевать трудности, наполнял новой жизненной энергией. И в наши дни Пасха обращает верующих к любви и милосердию, подчёркивает важность заботы о своих родных и близких, каждом нуждающемся в помощи.

В этих вечных ценностях проявляются общие духовные истоки наших народов, их нравственное единение. Традиционные для республики религии способствуют укреплению в обществе межконфессионального и межнационального согласия, принципов добрососедства, благотворительности и взаимопомощи, семейных ценностей, приобщению к богатому культурному наследию.

Пусть этот радостный праздник настроит всех нас на новые важные дела, которые принесут пользу родному Башкортостану.

Желаю вам и вашим близким здоровья, мира, благополучия и взаимопонимания!»

Теги: глава рб, поздравления
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