В Уфе обсудили проблемы позиционирования Башкирии в музейном пространстве Фото: Газиз Юсупов





В Уфе обсудили проблемы позиционирования Башкирии в музейном пространстве Фото: Газиз Юсупов

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Национальном музее Республики Башкортостан прошел круглый стол по теме «Проблемы позиционирования РБ в музейном пространстве региона». Обсуждение проходит в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года и Плана организационных мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан.

Организаторами круглого стола выступили Институт стратегических исследований Академии наук РБ и Национальный музей республики. В его работе приняли участие члены экспертного совета Федерального агентства по делам национальностей и Исполкома Всемирного курултая башкир, представители Министерства культуры РБ, Управления по государственной охране памятников культурного наследия РБ, Агентства по делам печати и средствам массовой информации РБ, Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. Науку представили ученые Академии наук РБ в лице Института стратегических исследований РБ, Институты УФИЦ РАН, Башкирского государственного педагогического университета, Института истории и государственного управления БашГУ и Археологического общество Республики Башкортостан.

Организаторы круглого стола обратили внимание участников на роль музеев в вопросах позиционирования Башкортостана. Немалую роль музеи играют в гармоничном формировании российской гражданской, региональной и национальной идентичности у подрастающего поколения. Поэтому важна цельность в представлении образа региона.

«Союз разных сил: академической науки, общественности и государственных структур — позволит грамотно позиционировать республику в российском и мировом пространстве, сформирует цельный образ в сознании молодежи», — отметил вице-президент Академии наук РБ Айтуган Акманов, предваряя обмен мнениями.

Важность правильной и цельной подачи истории региона в стратегической перспективе отметил член экспертного совета Федерального агентства по делам национальностей, руководитель Центра социокультурного анализа ИСИ РБ Юлдаш Юсупов.

«В большинстве случаев посетитель музея — это школьник или студент, человек, который через десять-двадцать лет будет решать судьбу нашей республики и страны. Какой он будет представлять свою отчизну? Разрозненный паззл стереотипов или цельный образ малой родины? Поэтому ключевой вопрос сегодняшнего обсуждения – позиционирование Башкортостана в современном музейном пространстве», — считает Юлдаш Юсупов.

Руководитель исторического парка «Россия – моя история» Евгений Маврин поделился опытом становления интерактивной экспозиции в Уфе и новыми подходами, использованными в работе исторического парка.

«Музей — это не только изложение хронологии событий, но цельный образ, который складывается из истории региона в целом, истории культуры, живописи, архитектуры, военной истории региона. Нам, как музею, необходимо, чтобы школьники, посетившие наш парк, знали, что выйдя с впечатлениями и определенным видением прошлого они могут найти больше информации и погрузиться в историю региона в других музеях Уфы и республики», — отметил Евгений Маврин. По его мнению, задавать тон в этой работе может Национальный музей Республики Башкортостан, который обладает мощным научным потенциалом, почти вековой историей и сложившимся авторитетом в этой области.

Свое видение развития музейного комплекса республики также представили ученые Академии наук РБ, представители историко-культурных музеев-заповедников «Древняя Уфа» и «Пещера Шульган-таш».

Тема «Музей как площадка взаимодействия государственных органов, научных учреждений и общественных объединений» станет предметом обмена мнениями одноименной дискуссионной площадки, в котором примут участие ученые, руководители общественных организаций и представители органов власти республики, сообщили в пресс-службе ИСИ РБ.