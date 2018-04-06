Новый образ курортов, уличили в сговоре, 999 нарушений и как живет закрытый город - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков Новый образ курортов, уличили в сговоре, 999 нарушений и как живет закрытый город - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Новый образ башкирских курортов и нанотитан

3 апреля в Уфе глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на медицинском форуме «Неделя здравоохранения в РБ». Он, в частности, сообщил, что в республике начинается программа по строительству более десятка объектов здравоохранения. Среди них новые корпуса республиканских онкодиспансера и кардиоцентра, детские поликлиники в Дюртюлях и Туймазах, хирургические корпуса в Октябрьском и Учалах, поликлиника в РКБ имени Г. Куватова, поликлиника в Бирске, новые корпуса уфимской инфекционной больницы №4 и роддома №3 в Уфе, передает «Башинформ».

«Суммарно они потребуют порядка 13-14 млрд рублей», — сказал глава региона и пояснил, что такие средства у правительства есть. На прошлой неделе «Башнефть» перечислила республике налог на прибыль в размере 16,5 млрд рублей. «Эти деньги в полном объеме будут направлены на объекты здравоохранения и образования», — заявил Рустэм Хамитов.

Также в Башкортостане будут разработаны новые подходы к организации работы санаторно-курортной отрасли и появится координирующая структура, управляющая работой санаторного комплекса. «Мы создадим новый образ системы санаторно-курортного лечения», — сообщил на форуме глава региона, отметив, что формат будущего оператора пока не определён.

По словам Рустэма Хамитова, сегодня лишь треть рынка лекарств и пятая часть рынка медицинских изделий в стране заняты продукцией российского производства. У предприятий республики есть все возможности для выпуска высокотехнологичной медицинской продукции. «Думаю, что если мы с вами хорошо поработаем в этом направлении, то сможем кратно увеличить объёмы российской продукции в этой части», — сказал Хамитов. Он привёл в пример деятельность ОАО «Фармстандарт-Уфавита», а также рассказал об инновационных разработках учёных УГАТУ, в частности о нанотитане.

Подозрения на картельный сговор

Управление ФАС по Башкирии заподозрило ООО «Сластена» и Уфимское хлебообъединение «Восход» в картельном сговоре, сообщает БСТ. Эти организации поставляли питание в уфимские школы, дошкольные учреждения и больницы. По данным ФАС, организации заключили антиконкурентное соглашение для того, чтобы совместно участвовать в госзакупках. О сомнительных закупках питания сообщили активисты ОНФ. В итоге ФАС возбудил дело в отношении «Сластены» и хлебообъединения «Восход».

Изменили правила получения 300 тысяч

Госкомстрой РБ подготовил поправки в порядок получения 300 тысяч рублей за рождение первенца. Согласно новшествам: первый ребенок в семье может быть рожден не на территории Башкирии; срок действия свидетельства увеличивается с 6 до 9 месяцев, а срок подачи заявления и документов для семей, где первый ребенок рожден с 1 января по 31 декабря 2017 года, увеличивается на полгода. Получить выплату смогут нуждающиеся в жилье семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Потратить сертификат можно только на приобретение жилья, в том числе оплату ранее взятой ипотеки, информирует РБК-Уфа.

Молодость нации

3 апреля в уфимском Конгресс-холле глава РБ Рустэм Хамитов встретился с почётными гостями церемонии вручения V Общественной премии «Молодость нации», сообщает «Башинформ». В беседе приняли участие депутаты Госдумы Рима Баталова, Александр Карелин, Дмитрий Пирог, председатель исполкома Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков и другие. Республиканский конкурс на соискание премии проводится с 2014 года общественным фондом Римы Баталовой «Молодость нации». Он позволяет выявить лучших молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, тренеров, молодые семьи с ребенком-инвалидом, благотворителей, а также СМИ.

Глава республики высоко оценил деятельность инициатора проекта, а также поблагодарил гостей за поддержку премии. «Хочу сказать, что вы делаете доброе, по-настоящему хорошее дело, поддерживаете ребятишек, которые стараются, тянутся к спорту», — отметил он.

Награждение лауреатов премии, в числе которых ИА «Башинформ», прошло в ГКЗ «Башкортостан».

Также в Уфе легендарный борец Александр Карелин поделился с юными спортсменами секретами успеха и рассказал, как стать победителем.

Кто ответит за мусор

Выбрали пять Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Журналисты газеты «Уфимские ведомости» разбирались в нюансах новой системы, на которую Башкортостан, как и вся страна, перейдет с 1 января 2019 года.

«Троечника» уволили…

ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с финским специалистом Эрккой Вестерлундом, который руководил командой в сезоне 2017/2018, сообщил «Башинформ». По прогнозам, новым главным тренером клуба может стать Николай Цулыгин, ныне и.о. главного тренера.

Ранее глава РБ Рустэм Хамитов оценил результаты «Салавата Юлаева» в минувшем сезоне на «троечку». «Будем привлекать в клуб в том числе собственных воспитанников и людей, которые могут отдаваться игре по-настоящему, а не только зарабатывать деньги», — отметил он. Ранее сообщалось, что два игрока «Салавата Юлаева» в числе самых высокооплачиваемых в КХЛ.

…а Семак остался

Сергей Семак, возглавивший ФК «Уфа» в декабре 2016 года, остается главным тренером клуба «Уфа», сообщил «Башинформ». Новый контракт рассчитан на два года. В сезоне 2016/2017 «Уфа» заняла седьмое, самое высокое в своей истории, место в РФПЛ.

Бывшему вице-мэру Уфы отказали

Верховный суд России отказал Александру Филиппову в рассмотрении кассационной жалобы на решение Уфимского районного суда, в котором экс-чиновник пытался обжаловать решение об увольнении. Вице-мэр Уфы Александр Филиппов был уволен в связи с утратой доверия в апреле прошлого года. Сразу же после увольнения Филиппов заявил, что решение антикоррупционной комиссии было неправомерным и что он будет судиться за восстановление в должности. Однако процесс завершился не в пользу Филиппова, передает телеканал «Вся Уфа».

48 тружеников и дети-герои

4 апреля в Уфе глава республики Рустэм Хамитов вручил государственные награды РФ и РБ 48 работникам различных отраслей. Также двое школьников, совершивших героические и мужественные поступки, удостоены почётных грамот Российского союза спасателей, сообщает «Башинформ». «Все вместе мы движем нашу республику вперёд. И в этом ваша большая заслуга, уважаемые друзья, коллеги», — сказал глава республики и пожелал всем дальнейших успехов.

Убийство по найму

В Башкирии задержали предполагаемых киллеров, сообщает ГТРК «Башкортостан». Жителей Стерлитамака, Стерлитамакского и Уфимского районов подозревают в убийстве по найму предпринимателя в Уфе. 11 февраля бизнесмена с огнестрельными ранениями нашли в машине на улице Ферина. Сотрудники угрозыска МВД по РБ разыскали причастных к совершению этого убийства и задержали. Это 56-летний рецидивист и 28-летний молодой человек. Позже был установлен третий предполагаемый соучастник преступления — ранее судимый 59-летний мужчина. Подозреваемые переданы в СКР по РБ.

Недетские игры

С 7 апреля закон вводит запрет на продажу гражданам, не достигшим совершеннолетия, лотерейных билетов и квитанций, а также запрет на прием ставок у несовершеннолетних и выплату им выигрышей, пишет «Молодежная газета». «Азартные игры — не самое благоприятное социальное явление. Тем более недопустимо, чтобы в эту среду были втянуты дети», — прокомментировал спикер парламента РБ. В марте вступил в силу республиканский закон, нацеленный на сведение к минимуму объектов игорного бизнеса и на максимальную отдачу в бюджет от объектов данной сферы, которые продолжают работать.

«Умная» остановка

На остановке «Гостиный двор» в Уфе начал работать первый интеллектуальный павильон. Здесь установлен терминал для мгновенной связи с полицией и Службой 112. Информационное табло о маршрутах общественного транспорта и времени его прибытия, которое может отличать легальных перевозчиков от нелегальных. Павильон снабжен разъемами для зарядки мобильников, системой оповещения, камерой видеонаблюдения, Wi-Fi и картой города, рассказала газета «Вечерняя Уфа».

Обладатели грантов Главы РБ

Стали известны обладатели грантов главы РБ деятелям культуры и искусства на 2018 год, сообщил «Башинформ». Согласно документу, опубликованному на сайте Минкультуры, всего деятели культуры и искусства республики получат 3,6 млн рублей. В частности, деньги пойдут на проведение конкурса поэм к 100-летию республики, фестиваль памяти Хании Фархи, приезд группы «Deep Forest» и другие проекты.

Медика осудили за отказ в помощи больному

В ноябре 2014 года жительница Бирского района по телефону сообщила фельдшеру о резком ухудшении самочувствия супруга. У мужчины возникли сильные боли в области сердца. Однако врач прийти отказался. В результате женщина вынуждена была самостоятельно отвезти мужа в райбольницу, но из-за упущенного времени врачам не удалось спасти ему жизнь. Фельдшера приговорили к двум годам условного лишения свободы и на такой же срок запретили заниматься медицинской деятельностью. Верховный суд РБ оставил наказание без изменения, сообщила газета «Республика Башкортостан».

Как взлететь над суетой

В этом году первое уфимское воздушное судно «Альтаир» взлетит с аэродрома «Первушино», сообщает журнал «Уфа». Как собирают сверхлегкие самолеты, чем создание мини-борта похоже на пошив платья и почему у летчика должно быть разумное чувство опасности — в репортаже издания.

999 нарушений

После трагедии в Кемерово в Башкортостане проверили объекты с массовым пребыванием людей. Сотрудники МЧС зафиксировали 999 нарушений правил пожарной безопасности, среди которых — несоответствие нормам путей эвакуации, отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Проверки объектов продлятся до 10 апреля, передает «Башинформ».

Межгорье: как живет самый закрытый город

Корреспондент РБК-Уфа посетил единственное в республике закрытое административно-территориальное образование, куда въезд случайным путникам запрещен, и узнал, как живет Межгорье. В 2017 году желающих без разрешения взглянуть на секретный город набралось 77 человек, говорится в издании. Всем интересно узнать, что за объект много лет строит Минобороны и какая из теорий, гуляющих по интернету, ближе всего к истине.