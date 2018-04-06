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Ученые-математики Башкирского госуниверситета поучат многомиллионный грант Российского научного фонда

ОБЩЕСТВО

Ученые-математики Башкирского госуниверситета поучат многомиллионный грант Российского научного фонда Фото: liveinternet.ru

Ученые-математики Башкирского госуниверситета поучат многомиллионный грант Российского научного фонда Фото: liveinternet.ru

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Единственный в Башкортостане проект учёных Башкирского государственного университета выиграл многомиллионный грант в конкурсе Российского научного фонда. Руководителем премированного проекта «Распределение значений голоморфных функций: методы и применения» является профессор кафедры высшей алгебры и геометрии Булат Хабибуллин. Команда, работающая над проектом, будет получать финансовую поддержку в размере 5 млн рублей в год, сообщили в пресс-центре вуза.

Всего на конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» поступило 3654 заявки. Заявки прошли двухэтапное рассмотрение с привлечением российских и зарубежных экспертов. Экспертами подготовлено более 12,5 тысяч экспертиз. По результатам отбора Фонд решил поддержать 525 проектов.

Размер каждого гранта — от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. Проекты будут реализовываться в 2018–2020 годах. Конкурс также предусматривает возможное продление проектов на один или два года.

Конкурс отдельных научных групп проводится РНФ в четвёртый раз. Это самый массовый по количеству участников и популярный среди учёных конкурс Фонда.

Теги: гранты, БашГУ
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