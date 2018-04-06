Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.83 ↑

EUR 70.70 ↓

7 апреля Суббота

Уфа   °

Представители Башкирии стали призерами всероссийских соревнований по авиамодельному спорту

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Первенство и чемпионат России по авиамодельному спорту состоялись в Пензе. Сильнейших определяли в течение двух дней. 18 команд из девяти субъектов РФ: Башкортостана, Пермского края, Москвы, Московской, Челябинской, Калининградской, Пензенской, Самарской, Воронежской областей защищали честь своих регионов.

Спортсмены республики в этот раз стали дважды третьими: команда школьников получили бронзовые медали в первенстве страны и в чемпионате России. В личном зачете среди младших школьников замкнул тройку призеров учащийся шестого класса гимназии им. Т. Кусимова Абзелиловского района Кирилл Шмыгля.

По признанию участников, авиамодельный спорт не только интересен, но и сложен, потому что они не только управляют моделями, но и сами строят их: выпиливают, строгают, обтягивают. В этом деле нужны умения, аккуратность, выдержка и терпение, естественно. Нужно уметь работать с различными материалами: деревом, пенопластом, иметь необходимые инструменты.

По традиции лучшие авиамоделисты были награждены дипломами Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных-2018».

Теги: авиамодельный спорт
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Когда жителям Башкирии отключат отопление?
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане среднемесячная температура воздуха в апреле и мае будет в пределах нормы. Для апреля в республике она составляе
Стало известно, какую стипендию будут платить студентам в Башкирии
Стало известно, на какую стипендию могут рассчитывать студенты и аспиранты в Башкирии. Постановление правительства республики «О формировании стипендиал
В Башкирии суд встал на защиту животных, содержащихся в передвижном зоолунапарке
В Башкирии Бирская межрайонная прокуратура провела проверку по информации из социальных сетей о ненадлежащем содержании животных в передвижном зоолунапа
На Пасху в Башкирии резко испортится погода
На Пасху в Башкирии резко испортится погода. Как сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля погод
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть