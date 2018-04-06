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УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Первенство и чемпионат России по авиамодельному спорту состоялись в Пензе. Сильнейших определяли в течение двух дней. 18 команд из девяти субъектов РФ: Башкортостана, Пермского края, Москвы, Московской, Челябинской, Калининградской, Пензенской, Самарской, Воронежской областей защищали честь своих регионов.

Спортсмены республики в этот раз стали дважды третьими: команда школьников получили бронзовые медали в первенстве страны и в чемпионате России. В личном зачете среди младших школьников замкнул тройку призеров учащийся шестого класса гимназии им. Т. Кусимова Абзелиловского района Кирилл Шмыгля.

По признанию участников, авиамодельный спорт не только интересен, но и сложен, потому что они не только управляют моделями, но и сами строят их: выпиливают, строгают, обтягивают. В этом деле нужны умения, аккуратность, выдержка и терпение, естественно. Нужно уметь работать с различными материалами: деревом, пенопластом, иметь необходимые инструменты.

По традиции лучшие авиамоделисты были награждены дипломами Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных-2018».