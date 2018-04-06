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7 апреля Суббота

Уфа   °

В Уфе из торгового комплекса «Гостиный двор» эвакуировали более тысячи человек - видео

ОБЩЕСТВО

В Уфе из торгового комплекса «Гостиный двор» эвакуировали более тысячи человек - видео

Фото: пресс-служба «22 отряда ФПС по РБ» | Видео: пресс-служба «22 отряда ФПС по РБ»

В Уфе из торгового комплекса «Гостиный двор» эвакуировали более тысячи человек - видео

Фото: пресс-служба «22 отряда ФПС по РБ»

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском торгово-деловом комплексе «Гостиный двор» 6 апреля прошли пожарно-тактические учения. Как рассказала агентству «Башинформ» сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артемова, по легенде, пожар произошел в одном из бутиков на втором этаже. прибывшие на место бойцы пожарно-спасательной части №1 ликвидировали условное возгорание за полчаса.

«Полная эвакуация посетителей и обслуживающего персонала, заняла несколько минут. Здание организованно покинули более тысячи посетителей и 190 арендаторов. До прибытия пожарных подразделений местная ДПД, провела эвакуацию, а также тушение условного пожара, подключив пожарный рукав к кранам внутреннего противопожарного водоснабжения», — прокомментировали в ведомстве, добавив, что личный состав с поставленной задачей справился.

Сегодня учения прошли в зданиях «Центрального рынка», БЭТО, ТСК «Весна», ТК «Первомайский».

Как сообщалось ранее, накануне пожарно-тактические учения прошли в торговых комплексах «Аркада», «Северный», «Парус», «Башкирия», «Иремель», «Галерея ART», кинокомплексе «Искра».

Теги: эвакуация
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