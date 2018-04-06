УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Молодогвардейцы Уфы совместно с сотрудниками полиции в рамках проекта «Контроль» проверили кальянную, расположенную по адресу ул. Сагита Агиша, 16.

«Место рейда выбрано не случайно, так как мы уже неоднократно получали жалобы на это заведение. Не только на продажу табака и алкоголя несовершеннолетним, но и на то, что несовершеннолетние работают в этом заведении, причем неофициально, что является существенным нарушением трудового законодательства», — рассказали активисты.

На камеру было зафиксировано, как несовершеннолетний приобрел пиво. В заведении также присутствовали несколько девушек, одна, предположительно, сотрудница. Предъявить документы и подтвердить возраст своего совершеннолетия она отказалась. По словам девушек, они не курили, а сидели и пили квас.

В ходе беседы с сотрудником кальянной, представившимся Тимуром, выяснилось, что он работает неофициально.

В завершение рейда полицейскими были составлены необходимые для привлечения к административной ответственности документы на продавца и хозяина кальянной.