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7 апреля Суббота

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Непредставление НКО отчета о своей деятельности карается законом - Управление Минюста по Башкирии

ОБЩЕСТВО

Непредставление НКО отчета о своей деятельности карается законом - Управление Минюста по Башкирии Фото: Олег Яровиков

Непредставление НКО отчета о своей деятельности карается законом - Управление Минюста по Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Все некоммерческие организациями обязаны до 15 апреля 2018 года отчитаться в своей деятельности за 2017 год и предоставить информацию о продолжении деятельности в 2018 году. Об этом напоминает Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 29 марта текущего года отчеты о деятельности представили лишь 1160 некоммерческих организаций республики, что составляет менее половины от общего числа организаций, обязанных сдать отчет.

Непредставление или несвоевременное представление отчета в установленный законом срок является административным правонарушением, предусмотренным статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предупредили в Управлении Минюста РФ по РБ.

Неоднократное непредставление НКО в установленный срок сведений, в том числе отчетности, предусмотренных действующим законодательством, является основанием для обращения Управления Минюста РФ по РБ в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.

Вся дополнительная информация, в том числе формы отчетов, размещена на сайте Управления в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Отчетность некоммерческих организаций».

Справки по телефонам: (347) 276-27-38, 276-27-31, 276-24-28.

Теги: НКО, Минюст, отчетность
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